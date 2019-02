© foto di Federico De Luca

Domani e domenica si affronteranno per due volte in pochi giorni Fiorentina ed Atalanta. Firenzeviola.it ha parlato della sfida con il doppio ex Vlada Avramov, rimasto molto legato a Firenze: "Penso che sarà una sfida interessante perché sia l'Atalanta che la Fiorentina in questo momento giocano un bel calcio. Se devo scegliere, la mia preferenza va alla Fiorentina ovviamente".

La Fiorentina ha speso molto contro l'Inter ma la squadra conta molto sul sostegno del pubblico, pensa che servirà?

"Sono sicuro di sì perché i tifosi della Fiorentina sono sempre stati il 12esimo giocatore in campo. E a parte questo e il grande lavoro della squadra, la Fiorentina ha un'organizzazione dentro la società che meriterebbe di essere tra le prime cinque. Perciò i giocatori in campo danno tanto ma intorno hanno persone che lavorano e fanno di tutto per farli stare bene e in forma senza pensare ad altre cose se non al campo".