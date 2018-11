Il doppio ex Rosi: "Fiorentina da Europa League, Roma indebolita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio ex di Fiorentina e Roma, il laterale Aleandro Rosi, oggi svincolato, ha parlato così a Radio Bruno Toscana del big match in programma fra pochi minuti al Franchi: "Sarà una gara interessante perché la Roma è forte, ma i viola hanno tanti giovani di qualità. La Fiorentina sta lavorando molto bene, ha un'ottima squadra e Pioli sta avendo ragione coi risultati. L'Europa League può essere sicuramente un obiettivo, anche se ci sono tante squadre in corsa. Ricordo viola? Uscire in due semifinali fu un peccato, c’era qualcosa di magico a Firenze. Disputai solo cinque partite, però c’era un bel tifo e la società era seria. Roma? Le partenze di Nainggolan e Strootman sono state pesanti e ora si uniscono anche all'infortunio di De Rossi".