Il doppio ex Zamorano: "Real-Inter, vedo un pareggio. La maglia 1+8? Idea di Mazzola"

"Vedo un pari, poi duello a San Siro". Così Ivan Zamorano, doppio ex di Real Madrid-Inter, commenta a la Repubblica la sfida di Champions League in programma stasera. Una gara che lui da calciatore ha giocato, segnando anche ai blancos ("troppe emozioni"). L'ex attaccante cileno non vede impossibile un'impresa dell'Inter, anche perché entrambe "hanno enormi difficoltà". Un pareggio come pronostico e un retroscena sulla storica maglia 1+8: "Fu un'idea di Mazzola, con l'entusiasmo di Moratti. Volevo dare la 9 a Ronaldo, ma loro non volevano che la perdessi del tutto".