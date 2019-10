© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un talento in meno per il Camerun, che si appresta a disputare il prossimo Mondiale Under 17, in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. E dovrà fare a meno di Etienne Eto'o, figlio di Samuel. La motivazione? Secondo quanto riferito da marca.com, l'assenza della progenie dell'attaccante ex Inter è dovuta a un decreto presidenziale del 2014, con il quale Paul Biya, presidente del Camerun dal 1982, ha proibito che possano giocare con le selezioni giovanili Under 15 e Under 17 i calciatori che giochino fuori dal Paese. Un decreto che pesa anche su un giovane talento della Roma, come Barel Fotso: un altro dei giocatori che il selezionatore, Thomas Libiih, avrebbe voluto portare in Brasile e a cui dovrà invece rinunciare.