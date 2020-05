Il figlio di Ribery nelle giovanili della Fiorentina: "Mi piacciono le maglie viola"

Ribery ha passato la quarantena in Germania, nella sua mega villa a Grünwald. Il francese ha continuato ad allenarsi nel suo giardino privato. Ormai rientrato da qualche giorno a Firenze il numero sette viola sta continuando a tenersi in attività per non perdere la forma fisica. Prima di ciò, tuttavia, Ribéry ha invitato il quotidiano tedesco BILD e SPORT BILD a partecipare a una sessione di allenamento molto speciale insieme a suo figlio.

Seif, otto anni, è pazzo del calcio: "Seïf ama giocare a calcio da quando ha iniziato a camminare", afferma Ribéry. "Vuole toccare la palla, muoversi, giocare sempre." Seïf, di piede mancino a differenza del padre, ha giocato a Grünwald fino alla scorsa stagione. Con il trasferimento di Ribéry, suo figlio ha iniziato a giocare a pallone nelle giovanili viola: "Mi piacciono le maglie viola", dice il bambino. A Firenze si allena due/tre volte a settimana.