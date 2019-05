Il Genoa club Amsterdam premia Kouame come giocatore dell'anno

Fonte: Andrea Piras

In attesa del finale di stagione, è già arrivata una soddisfazione per Cristian Kouamè. La'attaccante del Genoa - come si vede nella foto in calce all'articolo - ha infatti ricevuto il premio di miglior giocatore dell'anno da parte di una rappresentanza del Genoa club Amsterdam. Nell'immagine la consegna del premio avvenuta prima dell'allenamento a Pegli: