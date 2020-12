Il giorno speciale di Pellegrini. 5 anni fa il primo gol col Sassuolo, oggi lo affronta da avversario

Quel 6 dicembre di cinque anni fa non lo dimenticherà mai. Perché quel 6 dicembre del 2015 - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - Lorenzo Pellegrini giocava la sua prima partita da titolare in Serie A e lo faceva proprio con la maglia del Sassuolo, a Genova, contro la Sampdoria del suo maestro Vincenzo Montella (l’allenatore che lo aveva plasmato nel settore giovanile della Roma). E siccome le prime volte possono essere anche indimenticabili, quella di Pellegrini fu addirittura meravigliosa. Perché quel giorno lì Pellegrini si concesse pure il lusso di segnare il gol del definitivo 3-1 per la vittoria del Sassuolo: scambio con Laribi al limite dell’area di rigore, tiro di sinistro parato da Viviano e ribattuta di destro in fondo alla rete. Esattamente cinque anni dopo Pellegrini ritrova ancora il Sassuolo. Stavolta da avversario, come gli è già successo altre 4 volte in passato. Anche se quella di stasera sarà una sfida particolare per altri mille motivi.