Il Corriere di Roma: "Radu e Luiz Felipe fermi ai box: difesa in affanno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Radu e Luiz Felipe fermi ai box: la difesa in affanno". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. In particolare, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto ieri hanno evidenziato ciò che il mondo laziale temeva: lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Niente di drammatico, ma Stefan dovrà rimanere fuori almeno venti giorni. Lo rivedremo dunque in campo dopo la sosta di metà ottobre, e il problema è più grave di ciò che sembra. Radu salterà il derby, e questo è un problema, ma dovrà rinunciare anche a molte altre partite, in totale almeno cinque in aggiunta alla sfida con la Roma: due di Europa League (Apollon ed Eintracht) e altre tre di campionato (Genoa, Udinese e Fiorentina). Luiz Felipe scalpita, sta recuperando, ma è difficile che sia in grado di essere titolare nel derby.