© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Ponti, giornalista del Corriere della Sera, dedica spazio quest'oggi alla sfida tra Roma e Juventus, analizzandola però da un differente punto di vista: quello del colore delle maglie. "Che colori sono? La confusione delle terze maglie", il titolo in riferimento al blu della Roma e al bianco della Juventus. "Quando la sfida fra queste due squadre era una questione di centimetri e di polemiche, i giallorossi vestivano il giallorosso e i bianconeri il bianconero. A Roma e a Torino. Scelte cromatiche perfette per incrociarsi e scontrarsi, difficile che un tifoso in tribuna o davanti alla tv, che fosse a colori o in bianco e nero, confondesse i giocatori delle due squadre. Cosa che invece è accaduta ieri. Dunque, i giallorossi hanno giocato in blu, che è il colore della seconda maglia della Juventus, unica concessione alla tradizione i risvolti gialli e rossi; i bianconeri hanno invece giocato sì in bianco, che peraltro è il colore della seconda maglia della Roma, ma con numeri e scritte rosse. Insomma, una meravigliosa confusione. Risultato: capirci qualcosa è stata davvero un’impresa. Ma per giocare una cara, vecchia partita di calcio, era proprio necessario smontare la tradizione?".