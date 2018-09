Il Daily Star: "Ronaldo potrà giocare contro il Man United"

© foto di Lazzerini

Il Daily Star di questa mattina in prima pagina trova spazio per Cristiano Ronaldo e l'espulsione contro il Valencia che sta facendo discutere tutta l'Europa. Secondo il tabloid inglese, al portoghese verrà comminata una sola giornata di squalifica e dunque potrà essere regolarmente in campo nella terza gara del girone, ovvero quella contro la sua ex squadra e nel suo ex stadio, ovvero il Manchester United a Old Trafford.