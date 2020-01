© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli ha attirato l'attenzione del New York Times. Il quotidiano statunitense ha intervistato alcuni amici del calciatore, tornato nella sua Brescia questa estate, riassumendo così la sua sfida: "In Serie A non è trattato come un giocatore, ma come un giocatore nero. Hanno voluto identificarlo come il totem del cambiamento, creando aspettative poco realistiche. E c'è sempre qualcuno pronto a farlo sentire come se non fosse a casa sua".