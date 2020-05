Il Triplete secondo Milito: "Per noi era un sogno, mi sono goduto molto lo scudetto"

L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito ha parlato ai taccuini di SportWeek del Triplete nerazzurro del 2010: "Per noi era un sogno, e questo ci ha dato la forza di realizzarlo. Mou ci ripeteva che dovevamo sognare: 'E' bello che lo facciate, ma non dovete trasformare il sogno in ossessione'. Ci siamo riusciti e abbiamo vinto. I secondo gol al Bayern il mio più bello di sempre? La finta con sterzata su Van Buyten e il tocco sull’uscita di Butt: bello, sì. Ma quello contro la Roma, nella finale di Coppa Italia, un destro in corsa a incrociare sul secondo palo, lo metto sullo stesso piano. Mi sono goduto molto lo scudetto. Fu una sofferenza lunga un anno, a un certo punto sembrava che ci fosse sfuggito".