Il mash-up fra Serie A e NBA. Dennis Rodman manda un video ad Andrea Petagna

Singolare scambio social andato in scena fra l’attaccante della SPAL Andrea Petagna e Dennis Rodman, 5 volte campione NBA ed ex dei Chicago Bulls di Michale Jordan. Petagna, grande fan di Rodman, ha postato sul suo profilo Instagram un video a lui dedicato in cui l’eccentrica ala dei Bulls invita il prossimo attaccante del Napoli a cercare in rete i video della figlia, Trinity Rodman: “Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il Bulldozer. Ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti gol? Ma ho una cosa da dirti: ho una figlia che si chiama Trinity Rodman, è la calciatrice numero 1 al mondo in questo momento. Cercala, magari un giorno la incontrerai e mi scriverai per dirmi: “Dennis sai cosa, avevi ragione è brava come me”. Anche lei è un Bulldozer, è una Rodman. Tutti ti vogliono bene Andrea, rispetto, rispetto, rispetto. Continua così”.