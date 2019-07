© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Gli uomini vincenti trovano sempre una strada". Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia 💪🏻

Forza Sinisa, you shall also overcome this challenge 💪🏻": questo il tweet che il Milan ha voluto dedicare al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che sta lottando contro la leucemia.