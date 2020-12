Il Milan cerca l'allungo, Lazio e Napoli per il riscatto. Tutte le quote sul turno di Serie A

Rossoneri attesi dalla trasferta in casa del Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Sassuolo-Milan sulla lavagna dei bookmakers sembra già scritta, eppure non tutti i tifosi sono dello stesso avviso. Se è vero, infatti, che la vittoria esterna dei rossoneri è quotata 1,95, contro un Sassuolo di parecchio lontano dal segno 1 (3,60), più della metà degli sportivi ha risposto al sondaggio di Planetwin365 dividendosi tra l'exploit casalingo degli emiliani (26%) e un pareggio (25%), che è anche il principale indiziato nella sezione dei risultati esatti più probabili secondo gli analisti: 1-1 a 8,19. Gli uomini di De Zerbi, dopo un inizio di stagione notevole, hanno conquistato una sola vittoria negli ultimi quattro incontri disputati, scivolando al quarto posto della graduatoria. Il Milan dopo i due pareggi consecutivi in rimonta contro Parma e Genoa, non può permettersi ulteriori passi falsi. Lo scontro più recente risale allo scorso luglio, sempre al Mapei Stadium, dove finì 1-2: il secondo risultato più atteso anche domenica dagli analisti di Planetwin365 (8,64). Pioli potrebbe recuperare Ibrahimovic - a 1,80 la sua firma nel match - e spera in un lampo di Rebic (2,50), ancora a secco in questa stagione. In casa degli emiliani, atteso il ritorno al centro dell'attacco di Caputo (2,50), supportato da Berardi (3,00) . A pari punti con gli emiliani, c'è il Napoli che chiuderà la tredicesima giornata di Serie A, all'Olimpico contro la Lazio. I bookies di Planetwin365 vedono i partenopei leggermente favoriti (2,50) sui biancocelesti (2,84), nonostante abbiano perso i principali scontri diretti in questo campionato (Milan, Inter e Sassuolo) ad eccezione del poker inflitto alla Roma. I quotisti prevedono un match in cui andranno facilmente a segno entrambe le formazioni (Gol 1,61) e suggeriscono un risultato esatto in perfetto equilibrio di 1-1 (6,92). Davanti, Inzaghi si affida Immobile, ormai una certezza in termini di gol (2,15), mentre per il Napoli, i papabili marcatori sono Lozano - già sei reti all'attivo per il messicano (2,55) - e Petagna (3,25), in gol in due delle ultime tre partite giocate. (ANSA).