Il Milan sfida il Lille in Europa League: è match per il primato. Le quote della sfida

vedi letture

Roma cerca conferme con il Cluj. Napoli col Rijeka, c'è Mertens

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il Milan vuole continuare a correre anche in Europa. Nella sfida di domani a San Siro con il Lille - big match del Gruppo H di Europa League - i rossoneri, finora a punteggio pieno, cercano di respingere l'assalto dei francesi che, nell'unica occasione in cui furono ospiti del Milan, espugnarono il Meazza con un secco 2-0. Quattordici anni dopo però la squadra di Pioli parte con i favori del pronostico secondo gli analisti di Snai: la terza vittoria di fila in Europa è data a 1,75 rispetto al 4,25 del Lille, con il pareggio a 3,75. Un altro 3-0 in coppa è in quota a 16 mentre lo 0-2 per i francesi pagherebbe 25 volte la posta. Un gol di Ibrahimovic è dato a 1,85. Appaiate in testa al Gruppo A, Roma e Cluj si affrontano all'Olimpico nel loro quinto incrocio europeo. La squadra di Fonseca, su Snai, parte favoritissima a 1,32 contro l'8,25 degli ospiti. Dopo lo 0-0 con il Cska Sofia, la Roma è attesa a un risultato più largo, come testimonia l'Over dato a 1,50 (Under a 2,35). Tutti aspettano il primo gol di Borja Mayoral in maglia giallorossa: la rete dello spagnolo è data a 2,25. La vittoria in trasferta contro la Real Sociedad ha rilanciato le ambizioni europee del Napoli che ora vuole allungare il passo contro il Rijeka, cenerentola del girone. Il successo appare quasi una formalità vista la quota di 1,22 contro il 12 dei padroni di casa. Senza Osimhen squalificato, occhi puntati su Mertens: il gol del belga è a 1,85 mentre quello di Politano, match winner in Spagna la scorsa settimana, è dato a 2,50. (ANSA).