Il Milan stasera a Cesena: Giampaolo deve risolvere il problema Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimo test contro il Cesena questa sera per il Milan di Giampaolo. Il tecnico - sottolinea il Corriere dello Sport - collauderà ancora la formazione che probabilmente domenica 25 esordirà a Udine in campionato. Fra i convocati partiti per la Romagna non figurano Reina, Bennacer, Krunic, Leão (anche vittima diun piccolo infortunio)e Laxalt. Il tecnico ha deciso di farli allenare oggi e domani a Milanello. In particolar modo Giampaolo vuole valutare in tempi brevi i nuovi acquisti Bennacer e Leão, che, quando saranno al meglio della condizione, saranno quasi certamente promossi titolari.

La crisi di Piatek - L’unico problema che il tecnico rossonero deve risolvere con la massima urgenza è legato alla crisi d’astinenza di Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco non ha ancora segnato un gol in questo precampionato. In ritardo di forma, non ha avuto a sua disposizione un partner di reparto abile e arruolabile. Definitivamente sfumato il recupero di André Silva, ci sarà ancora Castillejo (fuori ruolo, però...) con il compito di cercare di costruire spazi per il “pistolero”, che però deve dimostrarsi più pronto e intenso quando viene cercato dall’ispiratissimo Suso.