Il Milan torna grande con la Roma: un successo con una big mancava da oltre un anno

Il Milan ha finalmente battuto una big. Il successo di ieri contro la Roma è importante per la rincorsa europea, ma anche per il morale e per le convinzioni della squadra rossonera. Il Milan infatti non portava a casa un successo contro una big, intesa come una delle prime 6 squadre del campionato, addirittura dall'aprile del 2019. Oltre un anno senza vittorie di prestigio era un lasso di tempo troppo lungo per i rossoneri che ieri hanno invertito il trend e già sabato, contro la Lazio, potranno dimostrare continuità da questo punto di vista.