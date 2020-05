Il ministro Lamorgese sulla Fase 2: "Grande senso di responsabilità degli italiani"

vedi letture

"Gli italiani hanno dimostrato grande senso di responsabilita'" in questi primi giorni di Fase 2. "Dopo settimane di chiusura si poteva pensare a qualche comportamento non proprio in linea con le prescrizioni, cosa che non c'e' stata e quindi sono soddisfatta". Lo ha detto a 'Radio anch'io' il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, spiegando che "i controlli sono stati numerosi mentre le persone sanzionate sono state in un numero davvero limitato".