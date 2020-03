Il Napoli stamattina s'è allenato: Elmas è tornato in gruppo, terapie per Maksimovic

vedi letture

Il Napoli che mercoledì prossimo ha in programma la sfida contro il Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League questa mattina s'è regolarmente allenato a Castel Volturno. "Seduta mattutina per il Napoli al centro tecnico - si legge -. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la seduta con riscaldamento a secco. Successivamente il gruppo, che si è allenato col pallone della Champions League, ha svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Elmas è rientrato in gruppo. Meret si è allenato parte con la squadra e parte seguendo lavoro differenziato. Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo 2. Terapie per Maksimovic".