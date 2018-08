Il nuovo codice del Wolfsburg: "Chi sbaglia lava i piatti"

Tecnico Labbadia vara codice regole:"Certi sistemi più efficaci"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Non solo multe, chi non si attiene ai regolamenti lava i piatti e sistema la tavola. Il codice di condotta da osservare scrupolosamente in casa del Wolsfburg è quello varato dal tecnico del club tedesco, Bruno Labbadia che in vista del via della Bundesliga ha annunciato anche punizioni inusuali per i giocatori della sua squadra poco diligenti. "Vanno bene le multe, ma a volte sono più efficaci altri sistemi - ha detto l'allenatore del Wolfsburg in un'intervista a Sport Bild - penso ad esempio a lavare i piatti e sistemare dopo il pranzo. O ancora distribuire le attrezzature per gli allenamenti ai compagni di squadra: non è certo una cosa divertente" "Abbiamo creato un codice di condotta che definiamo rettangolo di gioco. Riguarda il rispetto, l'uso dei telefoni cellulari, insomma l'ordine". In questo codice si chiarisce anche che saranno gli stessi giocatori ad essere responsabili dell'applicazione delle sanzioni.