Il nuovo Monza su Sportitalia: domani amichevole contro la Juventus Under 19

L’avventura del nuovo Monza di Cristian Brocchi a caccia della Serie A comincia su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Domani, mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 17,30, l’emittente trasmetterà in diretta ed esclusiva Monza-Juventus Under 19, prima amichevole ufficiale dell’estate biancorossa.

La partita si giocherà a Monzello a porte chiuse e segue i tre test in famiglia disputati fin qui dalla squadra di Brocchi. La Juventus Under 19 si sta preparando per il ritorno in campo nella Youth League dopo la lunga sosta causa pandemia.

Monza-Juventus Under 19 sarà raccontata in diretta alle ore 17,30 da Gabriele Schiavi e verrà preceduta da uno studio con inizio alle ore 17 sul canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560. Sarà disponibile anche sulla app Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast.

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia. e i 9 canali del bouquet completo. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.