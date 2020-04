Il padre di lady Dybala: "Sono preoccupato per mia figlia e per Paulo"

Osvaldo Sabatini è famoso in patria come attore di successo ma anche come fratello di Gabriela, regina del tennis tra gli anni '80 e '90. In Italia adesso verrà però riconosciuto come padre di Lady Dybala, ovvero Oriana, anche lei nota come cantante e attrice di successo in Argentina: "Appena saputo della positività di Paulo la preoccupazione è diventata enorme. Avrei preso il primo aereo per raggiungerla. Ora siamo più calmi anche se sempre preoccupati. Finché non farà il terzo tampone che confermi la negatività, non posso rilassarmi". Si scioglie però quando si torna a parlare di sport e del "genero": "Adesso davanti a sé ha Messi ma il futuro della Nazionale è suo: Scaloni crede molto in lui".