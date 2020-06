Il padre di Rashford è un ex nazionale del Ghana? Boye: "È mio figlio, non l'ho abbandonato"

"Marcus Rashford è mio figlio e lo sa, anche se non ci vediamo da anni". Esce allo scoperto Michael Boye Marquaye, ex nazionale ghanese che ha rivelato alla radio Starr FM di essere il genitore dell'attaccante del Manchester United.

"Era arrabbiato perché pensava che lo avessi abbandonato, ma non è così". L'uomo ha 65 anni e vive in Inghilterra. Avrebbe avuto una relazione con Melania Rashford, la madre della stellina inglese, circa 22 anni fa. "Volevo solo far conoscere le vere origini di Rashford, che ha radici ghanesi. Nessuno deve prendere alla leggera il rapporto e il legame tra un padre e un figlio. Il mio amore per lui non finirà mai. Il mio obiettivo principale è proteggerlo e fare quello che posso per preservare il mio erede. Mi arrabbierei se qualcuno mi proponesse dei soldi. Non ne ho bisogno, cerco solo amore, giustizia e verità".