Il Paris Saint-Germain ha ripreso gli allenamenti collettivi: "Torniamo in campo!"

Parigini si preparano per Coppa di Francia e quarti di Champions

(ANSA) - PARIGI, 25 GIU - I giocatori del Paris SG, con Neymar alla testa, hanno ripreso oggi gli allenamenti collettivi dopo tre mesi e mezzo di interruzione. "Torniamo in campo!" Ha scritto il club campione di Francia sul suo account Twitter, con un video dell'attaccante brasiliano che entrava nel campo di allenamento a Saint-Germain-en-Laye, vicino alla capitale. I giocatori hanno svolto sostenuto esami medici e fisici tra lunedì e mercoledì. Oggi il loro primo allenamento collettivo, con la palla ma solo in piccoli gruppi. La formazione guidata da Thomas Tuchel si sta preparando per un'estate impegnativa con due finali che si giocheranno a fine luglio (in Coppa di Lega e Coppa di Francia) e un quarto della Champions League a metà agosto a Lisbona. (ANSA).