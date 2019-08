Il Parma vince l'antipasto di Serie A: battuta 2-1 la Sampdoria

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-1 per i ducali l’antipasto di Serie A giocato oggi al Tardini tra Parma e Sampdoria. La formazione di Roberto D’Aversa si impone per 2-1 sugli avversari. I blucerchiati partono bene con la rete di Ramirez al 6’, ma poi subiscono il ritorno avversario. Al 23’ va in gol Inglese, mentre al 35’ della ripresa è Sprocati a firmare la vittoria.