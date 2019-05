Il performer coach di Chiellini: "Giorgio trasforma errori in abilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto Dario Silvestri, performer coach di Giorgio Chiellini. Silvestri ha scritto il libro ‘Il potere del cambiamento’, con Chiellini autore della prefazione: “Proprio ieri, durante la presentazione, abbiamo parlato di paura e di errori - ha esordito -. Posso dire che Giorgio, oltre ad avere una dedizione incredibile, ha la capacità di imparare dai propri errori. In questo modo diventano esperienze, capacità, skills e risultati. Tutti noi abbiamo un tallone d’Achille, ma dalla mia esperienza posso dire che Chiellini trasforma gli errori in abilità per il futuro. Giorgio è veramente una persona con cui è semplice lavorare, è un grandissimo professionista. Ho lavorato con tantissimi calciatori e tantissime persone. Un amico di Giorgio con cui ho lavorato e che giocava al Toro è Joe Hart ora non più in Italia. Un portiere che sta vivendo tantissimi cambiamenti ora tornato in Inghilterra”, ha assicurato.