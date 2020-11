Il più anziano con 10 gol dopo 8 giornate e non solo: Ibra come il buon vino, tutti i suoi record

vedi letture

Come il buon vino, Zlatan Ibrahimovic invecchia bene. Con la doppietta di ieri, è diventato il calciatore più anziano a segnare almeno 10 gol nelle prime 8 giornate di campionato. Il record precedente era di Silvio Piola, realizzato con dieci anni di meno (29). Ibra, che ha segnato 3 gol di testa in questo campionato (sei nel 2020), è andato così in doppia cifra per l’ottava volta in Serie A in carriera (14 considerando i campionati big five).