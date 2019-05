Il Porto e Casillas. I Dragoes possono ancora regalare 2 trofei al portiere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non giocherà, ma il Porto potrebbe regalare ancora uno, se non due trofei al suo portiere Iker Casillas. La squadra di Conceicao, eliminata ai quarti di Champions dal Liverpool, è infatti ancora in corsa su due fronti: campionato e coppa nazionale. In Primeira Liga, a 3 giornate dal termine, il Benfica è in vantaggio di soli due punti sui Dragoes. In caso negativo, al Porto rimarrebbe solo la finale di Taça del Portugal (la coppa nazionale, appunto), in programma il 25 maggio contro lo Sporting Lisbona.