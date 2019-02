Presidente Consiglio all'inaugurazione nuova sede giallorossa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Visita a sorpresa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti e i maggiori dirigenti giallorossi, prima di sottoporsi al rito della foto di gruppo per la quale si è messa in posa anche la sindaca Virginia Raggi. "Chi è più forte in Europa, la Roma o l'Italia?", gli ha chiesto un cronista. "Sono entrambe fortissime", ha risposto, sorridendo.