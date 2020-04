Il Premier Conte: "Ricostruzione del ponte di Genova il simbolo dell'Italia che sa rialzarsi"

"Lo Stato non ha mai abbandonato Genova, lo abbiamo solennemente detto già poche ore dopo la tragedia. e allora dissi che Genova non sarebbe mi rimasta sola. Oggi suturiamo una ferita, ricongiungiamo una importante arteria al cuore di questa città. Ma questa ferita non potrà mai essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime, che noi non dimentichiamo". A parlare è il Premier Giuseppe Conte, quest'oggi a Genova per la posa in opera dell'ultima campata del nuovo ponte Morandi.

"Questa opera ha un forte valore simbolico" - "La costruzione del nuovo ponte - prosegue - è un miracolo e credo sia possibile parlare di miracolo senza enfasi, vogliamo ringraziare tutti perché in questa ricostruzione ognuno ha fatto il proprio compito nei tempi che più o meno tutti ci eravamo ripromessi. Tra poco torneremo qui per l'inaugurazione, perché il progetto è pressoché completo. Questo cantiere è simbolo per l'Italia intera, dell'Italia che sa rialzarsi, si rimbocca le maniche e non si lascia sopraffare nemmeno da una tragedia così dolorosa. Quelle immagini fecero il giro del mondo ma adesso a fare il giro del mondo saranno queste immagini. Genova oggi ci insegna che il più grande atto di amore che dobbiamo a noi stessi e agli altri è quello di ripartire insieme, se lavoreremo in questo modo pur nella consapevolezza delle difficoltà incredibili che stiamo affrontando avremo coraggio e determinazione. Non ci fermeremo ad additare nemici, ma avremo affetti da proteggere e da sostenere".