© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, presente all'inaugurazione della nuova casa della Roma a viale Tolstoj, ha commentato così l'evento: "Parlo come politico e come tifoso della Roma, non è un segreto la mia fede. Non so se sia più facile parlare da tifoso o da politico. Sono diventato della Roma quando mi sono trasferito a Formia, ho molti amici giallorossi e laziali ma seguo con grande piacere la Roma. Sono però anomalo e sportivo: quando la Lazio gioca il derby non sono quello che gufa, tifo per le vittorie della mia squadra ma non spero nelle sconfitte altrui e ovviamente tifo le squadre italiane in Europa. Detto questo, da Presidente mi è facile dare testimonianza della vicinanza del Governo al progetto stadio della Roma. Non posso quindi che complimentarmi con l'amministrazione capitolina, che ha migliorato anche il progetto originale. Ben vengano quindi questi nuovo progetti che creano anche nuovi posti di lavoro", le parole riportate da Vocegiallorossa.it.