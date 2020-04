Il premier Giuseppe Conte in visita a Milano. Poi Bergamo, Brescia e gli altri focolai lombardi

In queste ore il Premier Giuseppe Conte si trova a Milano, in visita in prefettura dove sta incontrando il governatore della Lombardia Fontana ed il sindaco Sala. Dopo Milano, per annuncio stesso del presidente del consiglio, sarà il turno delle altre città e degli altri paesi che nei giorni scorsi sono stati considerati focolai di infezione: “Vorrei essere nelle prossime ore anche nelle altre zone calde: Brescia, Bergamo, Piacenza, Codogno… Adesso posso essere meno d’intralcio a forze sanitarie e dell’ordine, diversamente a quanto sarebbe successo durante la fase 1”.