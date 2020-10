Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha il Covid-19: "Inizierò subito la quarantena"

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald J. Trump è risultato positivo all'ultimo test effettuato per riscontrare il Covid-19. L'imprenditore dalla Casa Bianca ha twittato un messaggio alla Nazione: "Stasera, io e mia moglie Melania, siamo risultati positivi al Coronavirus. Inizieremo subito la quarantena e l'eventuale ricovero. Supereremo anche questa, INSIEME!". Gli Stati Uniti sono il paese al mondo più colpito dal Covid-19 e ora anche il presidente dovrà fare i conti con il virus a pochi giorni dalle elezioni presidenziali.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020