Il presidente del parlamento europeo Tajani: "Scudetti Juve sono 36"

Presidente Parlamento europeo Tajani difende club bianconero

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Gli scudetti vinti sul campo dalla Juve sono 36; a casa propria ognuno ha il diritto di regolarsi come meglio crede. Mi stupisco ci sia ancora qualcuno che polemizza per questa storia". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una intervista al direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Bianconero sin da bambino, per via della nonna tifosa juventina, Tajani esalta la Juve e i risultati degli ultimi anni. E la difende dalle polemiche. "Sette scudetti e 4 Coppe Italia di fila non li aveva mai vinti nessuno prima d'ora -dice- e non è solo una questione di trofei allineati al J Museum. Questa supremazia affonda le sue radici nell'organizzazione e nella programmazione del club di Andrea Agnelli".