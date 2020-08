Il Presidente dell'AIC Renzo Ulivieri si candida con Toscana a Sinistra alle Regionali

Riporta Firenzetoday che Renzo Ulivieri, che in passato ha guidato molte squadre di Serie A e attualmente presidente dell'Associazione italiana allenatori, correrà alle prossime elezioni regionali nelle file di Toscana a Sinistra, che appoggia la candidatura di Tommaso Fattori presidente, nella circoscrizione di Empoli (la 'Firenze 3') e in quella di Prato. Ulivieri è stato amministratore locale per il PCI prima e poi per il PDS. Nel 2013 è stato candidato al Senato per Sinistra Ecologia e Libertà, sfiorando l'elezione a Palazzo Madama, dopo essere stato anche coordinatore locale a San Miniato.