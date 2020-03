Il presidente dell'UCI: "Cancellare Giro e Tour per il Coronavirus sarebbe un disastro"

“Cancellare il Giro d’Italia e il Tour de France sarebbe un disastro per il nostro sport”. Questo il pensiero, in piena emergenza Coronavirus, del presidente dell’UCI su questa ipotesi. Intervistato dalla Reuters, David Lappartient ha commentato: “Il rischio che il Giro (partenza il 9 maggio a Budapest, ndr) venga cancellato c’è, siamo più preoccupati per quello a causa della situazione attuale in Italia. Non sappiamo cosa succederà dopo il 3 aprile. Per quanto riguarda il Tour, i due mesi ulteriori potrebbero aiutare, magari il caldo indebolirà il virus”.