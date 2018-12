© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di domani sera sarà il primo derby di Torino per Cristiano Ronaldo. Uno che, da Lisbona a Madrid passando per Manchester, di stracittadine ne ha sempre vissute e vinte. La Stampa prova a raccontare i suoi numeri nei derby: 1 con lo Sporting, 11 con il Manchester United, 31 con il Real Madrid. In totale, 43 derby giocati, di cui 22 vinti, 12 persi e 9 pareggiati. I gol fatti? 26.