Il PSG e la contestazione feroce della tifoseria. Le star sono in partenza

"Rabbia a Parigi, le star sono in partenza". Questo il titolo scelto dal Corriere edella Sera per raccontare il momento difficile del PSG. Se a Madrid, sponda Real, c’è aria di rivoluzione e a Londra di rassegnazione (la Fifa ha confermato per il Chelsea il blocco di mercato per le prossime due sessioni), a Parigi si è aperta una contestazione feroce dopo la clamorosa eliminazione della squadra dalla Champions per mano dello United. "Compratevi degli attributi o toglietevi di torno", firmato il Collettivo Ultrà Parigi che, a scanso di equivoci, precisa: "Orgogliosi della nostra squadra, non dei nostri giocatori". Prima ancora del tecnico Tuchel, il patron del Paris Saint Germain, Nasser Ghanim Al-Khelaifi, ha intenzione di disfarsi di alcune star, a cominciare dall’argentino Di Maria, tra i migliori in campo con lo United, e l’uruguaiano Cavani. Ma il più richiesto resta Neymar: il Real avrebbe pronta un’offerta record di 350 milioni per il brasiliano, considerato da Florentino Perez "l’unico in grado di colmare l’assenza di Ronaldo".