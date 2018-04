Il punto sulla B - Non si fermano Empoli e Frosinone, slancio Pro Vercelli

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si è chiuso il turno infrasettimanale di Serie B. Quando ormai mancano soltanto sei partite alla fine della regular season, faticano a delinearsi gli equilibri della classifica, con diverse situazioni molto incerte. La capolista Empoli non si ferma, ed anche a Cesena si impone, battendo i romagnoli per 2-3 e confermando Donnarumma come uomo fondamentale per la corsa verso la Serie A. Bianconeri che, invece, si ritrovano investiti nella zona playout. Non si ferma nemmeno il Frosinone che espugna il Partenio, battendo l’Avellino e tenendosi stretto il secondo posto, condannando invece i campani a dover ancora sudare per conquistare la salvezza.

Altra piccola battuta d’arresto, invece, per il Palermo che ormai non vince più: quattro punti senza vittoria per la squadra di Tedino (tre pareggi ed una sconfitta), ed anche contro il Cittadella i rosanero non sono andati oltre lo 0-0. Situazione delicata, dunque, per i siciliani che dovranno vendere cara la pelle in queste ultime uscite, nella speranza che il Frosinone possa incappare in un passo falso. Anche perché, poco dietro, si avvicina sempre di più il Perugia, vincitore contro il Carpi e quinta della classe a tre soli punti dal Palermo. E proprio insieme ai ragazzi di Tedino si tiene ben appollaiato il Parma, vincitore nell’anticipo del turno infrasettimanale contro l’Ascoli.

E’ bagarre, invece, in piena zona playoff: il Bari si è fermato ancora (terzo pareggiato consecutivo) contro un umile e di sicuro poco arrendevole Novara, mentre viene su il Venezia. La squadra di Inzaghi si è imposta per 2-0 contro l’Entella, portandosi a soli due punti dai pugliesi; di contro, la squadra ligure sente sempre di più la puzza della zona rossa della classifica, sulla quale ormai il margine di vantaggio si è assottigliato ad un solo punto.

Per la Ternana un altro risultato utile consecutivo (il terzo) con De Canio che stoppa sul 2-2 in casa il Foggia ed il sogno dei pugliesi di agganciare –almeno per il momento-la zona playoff. Poi due scontri tra vicini di casa nel ventre della classifica: Salernitana e Cremonese, distanti un solo punto l’una dall’altra, non si fanno male e portano a casa un punto a testa; colpaccio, invece, del Brescia che batte lo Spezia all’Alberto Picco e si porta a soli due punti dai liguri.

Scontro diretto, infine, tra Pro Vercelli e Pescara nelle parti basse: ad imporsi proprio la squadra bianconera, che con il 3-1 rifilato agli abruzzesi si dà uno slancio in classifica, agganciando la Ternana e portandosi a tre punti dalla zona playout. I giochi sono ancora tutti aperti.