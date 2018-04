Il punto sulla Serie B - L'Empoli festeggia la promozione, male il Palermo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Un week end molto importante per la Serie B, da dove è arrivato anche il primo verdetto: l'Empoli è tornato in Serie A! Il pareggio contro il Novara (1-1) è stato sufficiente per regalare la matematica promozione alla squadra toscana. Festa grande ad Empoli, dove il capocannoniere, Caputo, con 25 gol all'attivo è stato esaltato di sicuro nel modo giusto.

Alle spalle dell'Empoli, è vera e propria bagarre: Palermo e Parma sono lì, appollaiate a 63 punti, ed entrambe non sono riuscite a trovare nuovamente la vittoria. I siciliani hanno aperto il week end, con la sconfitta contro il Venezia (3-0), che ha dato anche il là all'esonero di Tedino, con la successiva nomina di Roberto Stellone. Di contro, il Parma è stato bloccato ed addirittura superato dalla Pro Vercelli (1-0), con i bianconeri che hanno dato un segnale importantissimo per la lotta salvezza.

Stessa lotta che coinvolge la Ternana, clamorosamente sconfitta tra le mura amiche (0-3) da un Pescara corsaro e pronto a distaccarsi dalla zona rossa con una vittoria importante. Anche l'Entella, per rimanere in zona retrocessione, ha avuto una brutta batosta (1-0), contro un Bari sempre vivo nella corsa playoff. Poi c'è l'Ascoli, altra squadra impegnata per non retrocedere, che contro il Perugia ha trovato il modo di dividersi il bottino in palio (2-2).

Una di quelle che, nelle retrovie, ha lanciato un segnale importante, è stato il Cesena: vittoria di misura contro il Frosinone (1-0), con i ciociara abbattuti dal gol su rigore di Laribi.

Poi lo scontro diretto tra Cittadella e Foggia: i pugliesi hanno tenuto la partita in piedi per più di un'ora, salvo poi crollare nella seconda parte della ripresa e regalare la vittoria agli avversari (3-1). Gioia simile anche per la Salernitana, impegnata nell'altro scontro diretto di metà classifica contro il Brescia: gara equilibrata, sbloccatasi definitivamente soltanto dopo un'ora di gioco e terminata in maniera convincente a favore dei campani.

Anche Spezia e Cremonese sono state protagoniste di un duello combattuto, finito poi a favore dei liguri soltanto grazie al gol nel finale di Maggiore. Chiudiamo, infine, con lo scialbo pareggio tra Avellino e Carpi, che non sono andate oltre lo 0-0.