Il responsabile medico della Lazio: "I protocolli devono solo essere adeguati alla realtà attuale"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ivo Pulcini è tornato a parlare del momento legato al Covid-19 che l'Italia, e in particolare il mondo del calcio, stanno vivendo. Il responsabile sanitario della Lazio ha spiegato: "Serie A? Bisogna adeguarsi. Abbiamo visto che ci sono tanti contagiati. Non credo che il campionato sia a rischio. Il positivo asintomatico non è positivo. Quindi non deve essere messo in quarantena per 15 giorni ma per 6. In questo modo si accorciano i tempi e il campionato può proseguire. I protocolli devono solo essere adeguati alla realtà attuale. Pausa Nazionali? Potrebbe essere un vantaggio e ci sono tempi di recupero adeguati. I giocatori sono atleticamente pronti per sostenere gli impegni nazionali".