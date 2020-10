Il retroscena di Adani: "Per restare al Sassuolo De Zerbi ha rifiutato un triennale dalla Roma"

Roberto De Zerbi sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore della Roma, lo scorso anno, prima dell'arrivo di Paulo Fonseca. Il retroscena viene svelato da Daniele Adani, ex calciatore e opinionista Sky Sport, oltre che grande amico del tecnico neroverde, nel corso del pre-partita di Sassuolo-Crotone: "Conosco le dinamiche interne, conosco molto bene Roberto, che è più di un amico. Il Sassuolo fa bene da prima di De Zerbi, ma Roberto ha già fatto tanto per il Sassuolo. Un anno fa ha rifiutato la Roma. Non trattative così, ha detto di no alla Roma, con tre anni di contratto pronti. L'ha fatto perché crede nel progetto e perché è umile, sa di dover migliorare, sente di poter crescere nel contesto giusto, facendo alzare il prezzo dei calciatori. Ha fatto questa scelta perdendo il sonno. Una riflessione ponderata, probabilmente per lui è stato meglio e lo dimostrano i fatti. Vuole arrivare ad una grande squadra quando sarà il momento giusto. Anche quest'anno ha detto un paio di 'no'".