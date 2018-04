Il Rimini promosso in serie C

Un precedente logo del Rimini

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

A due anni dal fallimento, il Rimini abbraccia di nuovo il calcio professionistico. Il girone D della serie D è stato matematicamente vinto dai romagnoli, in virtù del successo casalingo nel derby contro il Romagna Centro e la contemporanea sconfitta dell'Imolese. Festa grande allo stadio Romeo Neri, reso disponibile per i tifosi dopo un'iniziale squalifica: a far partire le danze è il bomber di casa Alex Ambrosini.

Per il tecnico Gianluca Righetti un trionfo, dopo essere subentrato lo scorso dicembre a Simone Muccioli è riuscito a vincere il campionato con tre turni di anticipo.