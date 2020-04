Il romanista Fisichella scherza su Immobile: "Sarebbe meglio continuasse in Formula 1"

Durante il Race For The World, GP virtuale organizzato da Leclerc, Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e oggi alla guida della Ferrari AF Corse nel campionato Endurance, ha parlato anche di calcio. In particolare, da notorio tifoso romanista, ha scherzato sulla strepitosa stagione fin qui disputata da Ciro Immobile, bomber della Lazio: “Gli consiglio di continuare in Formula 1. Per quanto riguarda il calcio... solo con la maglia dell'Italia".