Il Sassuolo contro le frodi sportive. Magnanelli: "Fenomeno dannoso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo contro il match-fixing e le frodi sportive. In persona del capitano Francesco Magnanelli, il club neroverde ha infatti contribuito all'incontro organizzato da Credito Sportivo, Lega calcio e Sportradar, con gli studenti di una scuola superiore di Sassuolo: "Siamo qui oggi molto volentieri, questi incontri sono stati organizzati per contrastare il match-fixing. Credo che la cosa più importante sia la conoscenza: è importante conoscere questo fenomeno mondiale che ci porta a fare cose sbagliate. Noi rappresentiamo uno sport, il calcio, dove bisogna trasmettere emozioni: uno sport leale, coerente con certi valori. Credo che contrastare un fenomeno così dannoso sia la cosa migliore e questi incontri penso siano l'appuntamento migliore per presentare questo fenomeno anche a chi non è sportivo, a questi ragazzi che stanno crescendo".