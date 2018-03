Il Secolo XIX durissimo con la Samp: "In trasferta vada la Primavera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durissimo attacco de Il Secolo XIX alla Sampdoria, caduta ieri contro il Crotone per 4-1. "Adesso in trasferta mandate la Primavera", scrive nel fondo di spalla il quotidiano genovese. "Dodici partite fatte, due sole vinte, tre pareggiate e sette perse. Senza idee, senza voglia, senza combattere: Giampaolo non è riuscito a venirne a capo in due anni, visto che l'andamento in trasferta è sempre sbilanciato".