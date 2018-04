Il Sindaco De Magistris: "Napoli ha grandissimo cuore"

"Mai mollare, vinto con un uomo straordinario del sud del mondo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - "Ieri il Napoli ha fatto gioire tutti i napoletani. Esempio di umiltà e di potenza, di carattere e di semplicità". Così in un post sui social il sindaco della città Luigi de Magistris, che ha sottolineato: "Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra storia e il nostro presente. Il Napoli e Napoli sono un'unica entità, uno stesso corpo, un'unica magia. Sono orgoglioso -prosegue il sindaco- di essere napoletano sempre, nella gioia e nel dolore. Ma oggi sono felice per tutti i napoletani dell'universo. Squadra e popolo, squadra e città, unica anima, stesso corpo in un cuore senza limiti. Solo Napoli sempre e per sempre, senza mai fine".