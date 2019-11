Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha parlato a Radio Sportiva del momento magico della squadra di Maran: "Tifo rossoblu fin da quando ero giovane, pensare che rischiava di retrocedere in C2. I punti che abbiamo in questo momento sono la migliore garanzie per la salvezza, che resta l'obiettivo primario. Sognare però non costa nulla e questo terzo posto aiuta a farlo. Il Cagliari è la squadra di tutta la Sardegna e si vede anche la domenica allo stadio, ci sono tifosi che arrivano da ogni angolo dell'isola. Questo ci rende orgogliosi e responsabilizza ancora di più i giocatori. Primo calcio nel nuovo stadio? Spero prima della fine del mandato, questo è l'obiettivo. Non parliamo di un'opera che si realizza in uno schiocco di dita. C'è da demolire uno stadio imponente, se poi la ditta che si occupa della costruzione riuscirà a realizzare il nuovo impianto in 2 anni anziché 3 saremo tutti felici".