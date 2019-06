Il Sindaco di Firenze: "Batistuta? Spero di vederlo nella Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, all'uscita dal locale dove ha pranzato insieme a Gabriel Batistuta, ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni: "Siamo amici e quando viene a Firenze ci vediamo sempre. Gli ho detto che mi piacerebbe vederlo in questa nuova Fiorentina ma non vi dico cosa ha risposto...", le parole riportate da Firenzeviola.it. Batistuta, bandiera della Fiorentina, viene dato da tempo in procinto di tornare in viola, stavolta nell'organigramma societario.